Липецк, 2 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 100 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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2 февраля подтверждено 1293 новых случая заражения коронавирусом — на 184 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 94 тыс. 976 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 883 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 274 — за последние сутки.

За весь период скончался 3051 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.