Данилов, Ярославская область, 2 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. 34-летний житель Ярославской области вывез из локомотивного депо более тысячи тормозных колодок для поездов. Об этом сообщает пресс-служба северного линейного управления МВД России на транспорте.

Neu-Zwei Поезд

Задержали ярославца на территории пункта приёма чёрных металлов.

«Установлено, что местный житель в районе локомотивного депо станции Данилов Ярославской погрузил в кузов автомашины более тысячи тормозных колодок, предназначенных для обеспечения требуемой эффективности процесса торможения железнодорожного состава. Впоследствии незаконно добытое имущество он сдал в пункт приема металла за деньги», — пояснили правоохранители.

Ущерб составил 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчина дал признательные показания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.