Новочеркасск, Ростовская область, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области в отношении начальника учреждения ФКУ ИК-14 донского управления ФСИН России возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 2 февраля.

Колония Wallspaper.ru

Следователи полагают, что с декабря 2021 года по январь 2022 года подозреваемый похитил с территории исправительной колонии вверенное ему имущество. Сумма причинённого ущерба превысила 1,3 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об аресте начальника колонии.

Расследование уголовного дела продолжается.