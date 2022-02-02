Мельбурн, Австралия, , 12:37 — REGNUM Миллионы экспресс-тестов на антигены к коронавирусу будут произведены в Виктории (юго-восток Австралии) с апреля этого года, если план будет одобрен Агентством по контролю терапевтических товаров. Об этом 2 февраля в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс, объявив, что Lumos Diagnostics вместе с другой фирмой Planet Innovation создадут в штате предприятие и инновационный центр для производства ковид-тестов, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Как отметил Эндрюс его правительство заключит контракты на производство одного миллиона тестов на антигены каждый месяц с апреля по июль включительно, после чего закупать местные власти будут по три миллиона тестов, прежде чем производство выйдет на полную мощность с октября.

Премьер-министр Виктории заявил, что его штат намерен ежегодно производить до 50 миллионов экспресс-тестов.

«Это будет фантастическим результатом», — заявил в предвкушении Эндрюс.