Москва, , 12:34 — REGNUM Более половины работающих жителей России (57%) чаще всего приносят еду на работу из дома. В столовых и буфетах своих организаций питаются 18%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Еда

Ходят на обед в городские столовые, кафе или рестораны 11% работников. Успевают сходит или съездить домой во время обеденного перерыва 4%. Заказывают доставку еды в офис 2% опрошенных.

Другие варианты организации питания назвали 4%: «покупают булочку к чаю в супермаркете», «едят на бегу»; «практикуют интервальное голодание». Чаще приносят еду из дома женщины, чем мужчины — 66% против 51%.

Опрос проведён 26−31 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало ранее, большинство крупных компаний в мире (65%) планируют сократить расходы на содержание офисов.

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