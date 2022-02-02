Новосибирск, 2 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 февраля, за минувшие сутки зарегистрировано 11 733 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Отметим, что по данным на 1 февраля, за сутки из-за ОРВИ былозарегистрировано 3906 обращений.

При этом в Новосибирской области сделан уже 3 610 221 тест на коронавирус. За сутки выявлено 996 случаев заражения (всего 105 579 случаев, в том числе — у 12 433 детей).