Пермь, , 12:37 — REGNUM В пермском крае за 2021 год на предприятиях в результате несчастных случаев погибли 32 человека, что на 6% меньше, по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает краевая Госинспекция труда.

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В 2021 году в регионе зафиксировано 55 тяжёлых несчастных случаев на производстве. Их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 18%.

Наиболее часто работники получали травмы в результате падения с высоты — 24%; падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли — 21%, воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин — 20%; транспортных происшествий — 18%; воздействие электрического тока-7%.

Основными причинами происшествий названы неудовлетворительная организация производства работ — 24%; нарушение технологического процесса, правил дорожного движения и трудового распорядка, дисциплины труда — 13%, 12% и 12% соответственно.

Наиболее травмоопасными отраслями в 2021 году стали обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение. По результатам расследования несчастных случаев к административной ответственности в виде штрафа привлечены 102 лица на общую сумму 12,8 млн рублей.

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