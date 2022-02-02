Канберра, 2 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс призвал федерального министра из Либеральной партии, который назвал его начальника Скотта Моррисона «полным психом» в просочившемся сообщении, отправленному бывшему премьер-министру штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, раскрыть свое имя и выступить с публичным заявлением. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Выступая перед журналистами в Тамворте, Джойс заявил, что имя министра ему хорошо известно. Более того, по его словам, «около 3000 человек» знают, о каком человеке идет речь.

«Я бы посоветовал, если кое-кто понимает, о чем идет речь, не ждать, пока вас раскроют, а назвать свое имя по-хорошему и дать объяснение», — заявил заместитель премьер-министра.

Напомним, что 1 февраля во время пресс-конференции Скотта Моррисона выяснилось, что один из его коллег в переписке с Береджиклян крайне плохо отзывался о его личности позволил себе оскорбления в его адрес.