Рамалла , 2 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

(сс) Ahmed Abu Hameeda С флагом Палестины

По последним данным, 2 февраля в окрестностях города Наблус был обстрелян блокпост израильской полиции. Силовики прибыли в регион накануне для того, чтобы обеспечить безопасность иудейских паломников.

Также во вторник палестинцы атаковали позиции израильских войск в городе Кафр-Эйн севернее Рамаллы. Местные источники СМИ сообщают о том, что ранее в этом районе полиция столкнулась с группой палестинских демонстрантов.

В качестве ответной меры израильская полиция провела серию облав на Западном берегу реки Иордан, в результате которого были задержаны 8 палестинцев.