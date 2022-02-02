Сеул, 2 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. По предварительным данным, никто из граждан Южной Кореи не пострадал при наводнении в Эквадоре. Об этом Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Флаг Эквадора

По их словам, в настоящее время в столице Эквадора Кито проживает 350 граждан Южной Кореи.

«Мы продолжаем следить за ситуацией. В случае причинении ущерба нашим гражданам мы незамедлительно окажем помощь», — сообщили в министерстве.

Напомним, что 31 января в столице южноамериканской страны прошли сильные дожди, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных артерий. Грязевые потоки повредили несколько строений и нарушили электроснабжение.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 24 человека, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести.