Красногорск, 2 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 957 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 2 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 855 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 4495 человек выздоровели после COVID-19.