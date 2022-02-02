Новосибирск, 2 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2794 пациента, в том числе 183 ребёнка. Днём ранее — 2737 пациентов, в том числе 173 ребёнка. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе было выявлено 996 случаев заражения коронавирусом (всего 105 579 случаев, в том числе — у 12 433 детей). За это же время 341 человек выздоровел (всего 75 844 человека), скончались 16 пациентов (всего 4659 пациентов).

В отделениях реанимации сейчас находятся 252 человека, на ИВЛ — 36.