Салехард, 2 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 февраля за сутки госпитализировано 76 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 622 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 512 ямальцев. Заразился коронавирусом 1 510 человек — на 310 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 99 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО ко 2 февраля зарегистрировано 76 952 случая заражения коронавирусом, выздоровели 63 442 человека, 985 скончались (на одного больше, чем днём ранее).