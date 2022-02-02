Омск, 2 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На заседании Омского городского совета 2 февраля утвердили новую структуру администрации Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Уточняется, что инициатором корректировки стал новый мэр Омска Сергей Шелест.

«Изменения связаны с необходимостью упорядочения и уточнения вопросов подчинённости и подотчётности должностных лиц и структурных подразделений, а также повышения эффективности управления, качества и оперативности решения вопросов местного значения администрацией города», — говорится в сообщении.

Первый заместитель мэра Омска теперь будет контролировать деятельность окружных администраций. Курировать работу департамента жилищной политики будет заместитель мэра, отвечающий за сферу строительства. Департаменты имущественных отношений и архитектуры и градостроительства объединили в единый земельно-имущественный блок.

Глава департамента финансов и контроля перестал быть заместителем мэра. Директор департаментов строительства и городской экономической политики получили статус заместителей мэра. Из департамента финансов исключили управление финансового контроля. Оно будет подчиняться напрямую мэру.

Ещё один заммэра будет курировать социальные вопросы. В его подчинении теперь департаменты образования, культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, управление общественных отношений и социальных вопросов.

Упраздняется проектный офис, при этом численный состав сотрудников мэрии не изменится. «Никаких новых расходов реорганизация не повлечёт», — заверили городские власти.

Шелест заявил, что коррективы вносятся для того, чтобы минимизировать бюрократические издержки. Мэр также подчеркнул, что в администрации сформируют единый блок по управлению землёй, имуществом и градостроительной сферой.

Как сообщало ИА REGNUM, Шелест официально вступил в должность мэра Омска в январе 2022 года.

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