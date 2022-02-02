Ульяновск, 2 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное количество вылечившихся от COVID-19. При этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 2 февраля, в Ульяновской области переболел ковидом 119 221 человек, что составляет 91,64% от числа заболевших. Из них за последние сутки вылечился 401 пациент — по сравнению с данными за 31 января количество выздоровевших возросло на 53 человека.

Жертвами пандемии стали ещё семь пациентов с коронавирусом. Всего в Ульяновской области от ковида и осложнений умерли 4079 пациентов.

Напомним, 1 февраля госпитализированы в ковидные стационары 98 человек. Всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 130 100 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область передано более 883,7 тыс. комплектов вакцин от ковида. Прививку сделали 665 тыс. жителей, или более половины жителей региона. Это составляет 83,8% от плана.