Ярославль, 2 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров просит врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева помочь владельцам объектов дорожного сервиса на трассе М8. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного.

Альфир Бакиров

Бизнес-омбудсмен направил Михаилу Евраеву обращение, рассказывающее о проблемах малого придорожного бизнеса. Число жалоб от владельцев придорожных кафе и гостиниц в аппарат уполномоченного значительно выросло. Дело в том, что владелец автодороги — ФКУ Упрдор «Холмогоры» — ограничивает доступ к торговым объектам с трассы в том случае, если предприниматели не выполнят ряд требований. В частности, речь идет о заключении договора на оказание услуг по присоединению к автомобильной дороге, оборудовании примыкания дороги к своему объекту переходно-скоростной полосой и в соответствии с законодательством оформления сервитута на часть земельного участка, формирующего полосу отвода автодороги.

Как рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена, формально нарушений прав предпринимателей в данной ситуации нет.

«Обязанность владельцев объектов дорожного сервиса заключить договор с владельцем дороги и выполнить требования по обустройству примыкания закреплена федеральным законом. И в данном случае ведомство стоит на страже безопасности дорожного движения. Однако земельные участки, на которых находятся примыкания к объектам дорожного сервиса, в основной своей массе расположены в полосе отвода, которая является федеральной собственностью», — отметили в аппарате ярославского уполномоченного.

Бизнес-омбудсмен считает, что возлагать бремя содержания дорожных участков полностью на предпринимателя, несправедливо.

«По информации наших заявителей, выполнение требований Упрдор «Холмогоры» по предварительным подсчетам составляет порядка 8−12 миллионов рублей для населенных пунктов и 20−25 миллионов рублей за пределами населенных пунктов. В сегодняшних реалиях пандемии такие расходы порой превышают рыночную стоимость самого объекта, они неподъемны для большинства предпринимателей. Более того, многие объекты дорожного сервиса введены в эксплуатацию до 2007 года, когда вступил в силу федеральный закон, и существуют уже много лет. Эти объекты обеспечивают комфорт путешественникам, способствуют безопасности движения по трассе, позволяя водителям полноценно отдохнуть и поесть. Не стоит забывать и про туризм: большинство гостей в столицу «Золотого кольца» приезжают на автотранспорте», — подчеркнул ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Есть проблема и у жителей некоторых примыкающих к дороге населенных пунктов. Так жители села Новое Переславского района сообщили бизнес-омбудсмену, что в их селе находится единственный на 12 км продуктовый магазин. Люди боятся, что торговая точка закроется.

«Сейчас из-за установки отбойника мимо проезжающие автомобили не имеют возможности к нему подъехать, торговая точка несет серьезные убытки. Куда ходить за продуктами жителям, большинство из которых пожилые люди, в случае закрытия магазина — пока непонятно», — сообщили об обращении в аппарате уполномоченного.

Альфир Бакиров просит врио губернатора посодействовать в решении вопроса, организовав диалог между ФКУ «Упрдор «Холмогоры» и владельцами придорожных торговых точек. Территориально ФКУ находится в Вологде, а участие его представителя в совещании необходимо, чтобы попытаться найти компромисс. При этом сам бизнес-омбудсмен считает, что нужно менять законодательство по этому вопросу, чтобы государство и бизнес делили расходы на содержание примыканий.