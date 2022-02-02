Москва, 2 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения русского писателя Льва Толстого. Мероприятия пройдут в 2028 году, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. 1908

Правительству РФ поручено в шестимесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, а также разработать и утвердить план этих мероприятий.

Также глава государства рекомендовал органам власти и органам местного самоуправления в регионах России принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре 2021 года в Ясной Поляне состоялся Пятый международный театральный фестиваль «Толстой».

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