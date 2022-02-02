Казань, 2 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки госпитализировали 528 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 500 человек. Выявили за последние 24 часа 848 новых случаев заражения, накануне подтвердили 777 тестов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

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По состоянию на 2 февраля зарегистрировали 50 490 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 465 пациентов, скончались 1599 человек. За сутки больничный закрыли 117 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с эпидемиологической ситуацией разобщены классы в 260 школах.

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