Уфа, , 12:35 — REGNUM Старт работам по надвижке пролетного строения нового моста дали на Восточном выезде из Уфы. Об этом 2 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Мост через реку Белая, Уфа Shadowzpaev

Он отметил, что это будет самый протяженный в Башкирии мостовой переход с эстакадой, длина которого составит 2,7 км, его будут держать 72 опоры.

Хабиров отметил, что река Уфа при этом останется судоходной. Глава региона напомнил, что проект Восточного выезда является очень значимым как для Уфы, так и для Башкирии.

«Благодаря ему мы уведем потоки с основных магистралей столицы, снизим транспортную нагрузку на наши дороги и дадим мощный толчок развитию территории, которую мы для себя называем Зауфимьем», — сообщил он, отметив, что на объекте чётко организован труд рабочих и строго соблюдаются сроки выполнения работ.

Хабиров выказал уверенность в том, что этот инфраструктурный проект будет завершен к 2024 году.