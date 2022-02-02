Кострома, 2 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор начал проверку по сообщению об утечке данных 2 тысяч клиентов крупного интернет-магазина «Wildberries» из Костромской области. Обращение в федеральную службу написал местный житель, юрист, Александр М., данные которого также попали в интернет. Фамилия комментатора скрыта по его просьбе.

Скриншот таблицы (данные жителей Костромской области скрыты)

«Я попал на базу данных совершенно случайно. Мне позвонил незнакомый человек и начал спрашивать о какой-то девушке. Я задумался, откуда у него мой контакт, ввёл свой личный номер телефона в поисковую систему и наткнулся на ссылку, по которой смог просмотреть Excel-таблицу. В её названии указан «Wildberries», прописаны адреса доставки. Это очень неприятная история. Мошенникам останется найти паспортные данные людей, и дальше делай, что хочешь», — поделился опасениями с корреспондентом ИА REGNUM Александр М.

В таблице содержатся ФИО, номера личных и рабочих телефонов, адреса проживания людей. Проверку по заявлению мужчины должны провести до 2 марта 2022 года.