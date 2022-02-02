Новосибирск, 2 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» сообщил о переносе спектаклей. Причина — осложнение эпидемиологической ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты, — уточнили в театре. — Билеты на перенесённые показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения».

Напомним, что ранее стало известно, что новосибирское управление Роспотребнадзора подготовило документ с предложениями по введению дополнительных ограничений из-за коронавируса.