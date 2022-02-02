* запрещённая в России организация

Хартум, 2 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Филиал группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Судане лишился одного из своих главарей. Об этом 2 февраля сообщает газета «Аль-Судани».

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

По данным журналистов, боевики казнили одного из своих лидеров Рашада Куреши Османа по прозвищу «Абу Тураб ас-Судани».

Отмечается, что он был обвинён в измене, сотрудничестве с враждебными странами и разглашении секретов организации. Также убитого обвинили раскрытии убежища лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, который был убит в результате авиаудара ВВС США в 2015 году.

По данным ряда СМИ, Рашад Куреши Осман воевал Афганистане, Йемене и Сомали. В Судане он занимался вербовкой новых боевиков в ряды группировки.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.