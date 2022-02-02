Великий Новгород, 2 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области с ковидом госпитализировали 120 человек, что на 28 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 2 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе пополнилось за сутки на 501 факт. Это на 31 случай больше, чем за 31 января.

За сутки от COVID-19, как основной причины, в Новгородской области скончались четыре человека. Ранее в области в течение нескольких дней регистрировали нулевую смертность от ковида.

Количество переболевших COVID-19 за минувшие сутки пополнилось на 375 человек. Это на 43 человека больше, чем за 31 января. В регионе наметился подъём показателя выздоровления ковид-больных.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 72 382 случая заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 842 человека, а выздоровели — 67 028 человек.