Оренбург, 2 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшие сутки (1 февраля) в COVID-госпитали поступили 107 пациентов, что на 44 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Больницы в связи с выздоровлением 1 февраля покинули 344 пациента. С начала пандемии от болезни оправились 102 507 оренбуржцев.

В регионе продолжает расти суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. На 2 февраля он достиг 1399. С конца марта 2020 года в Оренбуржье выявили 120 558 носителей коронавируса. Жертвами заболевания стали 3599 человек, в том числе двое за минувшие сутки.