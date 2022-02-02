Ульяновск, 2 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. При этом почти на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 2 февраля, в Ульяновской области за последние сутки (1 февраля) госпитализированы в ковидные стационары 98 человек. Это на двоих больных больше, чем было направлено в больницы 31 января. За последние две недели это максимальное количество попавших в стационары пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе официально выявлено 130 100 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 796. Последние пять дней выявляется от 790 до 798 носителей инфекции.

Напомним, что в Ульяновской области для пациентов с коронавирусом развернули 1278 коек, из них свободно свыше 37% мест. В настоящее время на дому (амбулаторно) проходят лечение почти 8 тыс. больных ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков заявлял, что госпитализация пациентов в ковидные стационары «достаточно умеренная».