Красногорск, 2 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 2 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 10 188 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1287 случаев меньше аналогичного показателя 1 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 11 475 человек, а днем ранее — у 11 470 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 141 883 новых случая заражения коронавирусом.