Махачкала, 2 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Дагестане пойдет под суд сотрудник налоговой инспекции, пойманный при получении взятки в размере 1 млн рублей. Занимая пост заместителя начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Республике Дагестан, он хотел «заработать» на оказании услуги клиенту по реструктуризации задолженности.

A-r-e-s Взятка

С поличным чиновника задержали 15 октября 2021 года. По обвинению в получении взятки в крупном размере он предстанет перед судом, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установили следователи, в октябре 2021 года обвиняемый потребовал от представителя госинспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 1 млн рублей за реструктуризацию долгов и отсрочку платежей по страховым взносам. Однако тот обратился в правоохранительные органы.

При проведении операции по передаче денежных средств сотрудник налоговой был задержан и стал фигурантом уголовного дела.

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