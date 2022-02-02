Москва, 2 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Передавать данные со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) можно будет быстрее в десять раз. Это станет возможным благодаря специальному математическому алгоритму, который разрабатывают специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

U.S. Air Force Спутник

«Это уникальное российское техническое решение позволит без затрат на внедрение дополнительных бортовых приборов и модулей увеличить объёмы и скорость передаваемой с орбиты информации. Технология может быть реализована с помощью разработанных в РКС «умных» сверхбольших интегральных микросхем», — уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что добиться повышения характеристик современных высокоскоростных радиолиний обычными методами уже практически невозможно, так как они достигли так называемой границы Шеннона (ограничения максимальной скорости передачи данных через канал с заданным уровнем помех). А увеличение пропускной способности и передачи больших объёмов информации за счёт внедрения дополнительных бортовых приборов и модулей. Такой вариант является крайне нежелательным или вовсе недопустимым, заявили в Роскосмосе.

«Альтернативой станет разработка специальных адаптируемых и гибких алгоритмов сжатия данных, учитывающих специфику бортовой аппаратуры космического назначения», — указал начальник отделения разработки цифро-аналоговой аппаратуры РКС Александр Мордвинов.

По его словам, такой алгоритм может быть внедрён на космических аппаратах ДЗЗ, в том числе передающих на Землю большие объёмы данных типа «Ресурс», «Кондор».

»Создаваемая в РКС технология позволит без изменения конструкции космических аппаратов ДЗЗ увеличить объем передаваемой информации от 1,2 до десяти раз», — добавил Мордвинов.

Он отметил, что российские инженеры будут использовать специальный адаптивный математический алгоритм, который позволит непосредственно на орбите архивировать передаваемую космическими аппаратами информацию, значительно уменьшая её размер.