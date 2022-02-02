Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Российский президент Владимир Путин гораздо раньше, чем американские политики, понял, что мир упорядочивается по принципу многополярности. Это даёт России большое преимущество, считает обозреватель журнала The American Conservative Энтони Константини.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор публикации не согласился с заявлением экс-госсекретаря США Джона Керри о том, что Россия следует в политике принципам XIX века. В устаревшие представления о мире погрузился именно Вашингтон, полагает он, тогда как Путин, не оглядываясь в прошлое, ориентируется на настоящее и держит на периферии будущее.

«Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — заявил обозреватель.

Читайте подробнее: Что делать США с Россией в новом миропорядке? — American Conservative