Астана, 2 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял главу российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова в Нур-Султане. Об этом 2 февраля пресс-служба правительства республики.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа. Особое внимание уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов «Каламкас-море» и «Хазар», «Хвалынское», «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби», — говорится в пресс-службе.

Смаилов подчеркнул, что ожидает от российской компании при реализации проектов в Казахстане максимально возможного использования местных товаров, услуг, а также кадровых сотрудников. Также он призвал использовать экологически чистые технологии.

Сообщается, что Алекперов рассказал Смаилову о том, что сотрудничество с казахстанской компанией «Казмунайгаз» по освоению месторождений в Каспийском море успешно развиваются. Заключены соответствующие контракты, началась реализация ряда проектов.