Пенза, 2 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 878 случаев заражения коронавирусом, выписали 76 пациентов. В стационары госпитализировали 159 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 2 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 109 906 случаев. Выздоровели 96 437 ковид-пациентов, скончались 4898 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 141 883 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом умерли 678 человек.

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