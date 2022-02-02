Новосибирск, 2 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Новосибирское управление Федеральной налоговой службы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ограничило личный приём граждан. Особый режим работы налоговых органов начинает действовать с сегодняшнего дня, 2 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема ФНС России

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В управлении уточнили, что приостановлен со 2 по 11 февраля включительно личный приём и обслуживание налогоплательщиков в большинстве инспекций. При этоммежрайонная инспекция ФНС России № 16, межрайонная инспекция ФНС России № 17 и межрайонная инспекция ФНС России № 22 работают в обычном режиме.

Кроме того, выдача ключа электронной подписи проводится инспекциями без ограничений в обычном режиме.