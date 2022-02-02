Белгород, 2 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Три пешехода пострадали в результате наезда автомобиля на пересечении улиц Некрасова и Студенческая в Белгороде 2 февраля. Иномарка вылетела на тротуар после столкновения с другим транспортным средством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, Renault Logan и Mazda столкнулись на перекрёстке около 10:30. Mazda выехала на тротуар, где в это время пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора. В результате наезда госпитализированы двое мужчин и женщина.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.