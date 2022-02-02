Москва, 2 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Число госпитализаций в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией составило 1617. Об этом 2 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 550 жителей столицы. За сутки в городе выздоровели 11 475 пациентов, общее число тех, кто сумел преодолеть ковид, достигло 1 981 801. За сутки ушли из жизни 78 ковид-пациентов.

За сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 1,6%.