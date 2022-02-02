Пермь, 2 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки произошла 381 госпитализация пациентов с коронавирусной инфекций, что на 62 факта больше, чем днем ранее, сообщает 2 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Число выписанных из клиник пациентов с связи с выздоровлением превышает суточное число госпитализаций: 413 против 381. С начала пандемии от болезни оправились 159 014 пермяков.

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 3754 новых случая заражения коронавирусом. Продолжается рост показателя. При этом, большинство общего числа заболевших в крае составляют люди, не привитые от COVID-19 (94,1%). В эпидемический процесс активно вовлекаются дети до 17 лет включительно: за сутки заболевание выявлено у 917 несовершеннолетних пермяков.

Общее число выявленных с конца марта 2020 года носителей коронавируса в Пермском крае достигло 192 943.