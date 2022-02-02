Благовещенск, 2 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В столице Амурской области ждут решения по выбору подрядной организации, которая будет возводить в Северном районе города «дальневосточный квартал». С использованием механизмов господдержки в городе намерены создать более 555 тыс. кв. м жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства Приамурья.

Cheboksary.ru Строительство

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Место предполагаемой застройки осмотрел глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Площадь территории, на которой появятся дома, составляет 100 га. Предполагается, что итогом реализации проекта станет возможным переезд в новые квартиры 17 тыс. амурчан в 2022—2028 годах. «Дальневосточные кварталы» обещают сделать максимально комфортными для жизни.

«Количество метров, которые будут построены, естественным образом окажет воздействие на рынок жилья и на цены, которые должны стать доступными для людей. Важно четко задать правила игры — чтобы «дальневосточный квартал» стал комфортным местом для жизни», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, под «дальневосточные кварталы» определили восемь площадок в семи городах ДФО. Особую застройку намерены осуществить в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Приморье, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ и в Чите.