Саратов, 2 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в инфекционные стационары доставили 189 носителей коронавируса, выписали по выздоровлении 137 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Болезнь

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего за время пандемии по состоянию на 2 февраля вылечился 130 081 человек. Подтверждено 146 507 случаев заражения коронавирусом, из них 1233 — за минувшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 431 человек, 249 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1454 пациента, на амбулаторном — 9751.

Умерли за последние 24 часа 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5373 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на резкий рост заболеваемости, в России уже выработаны и работают понятные противоэпидемические меры, средства диагностики и информирования населения.

Читайте также: Глава Роспотребнадзора прокомментировала вопрос о локдауне в России