Чебоксары, 2 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом вдвое возросло суточное число выздоровевших. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии по состоянию на 2 февраля 2022 года

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По сведениям на 2 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 53 579 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки (1 февраля) заразились 956 жителей, что на 124 больше, чем было подтверждено 31 января.

Выздоровели в республике 43 488 человек, доля вылечившихся составляет 81,17% от числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выписаны 406 пациентов, что вдвое больше, чем выздоровели днём ранее (31 января).

В то же время в Чувашии госпитализировали в ковидные стационары ещё 179 пациентов. Жертвами пандемии за последние сутки стали три человека — всего умерли 4210 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в органах власти приостановлен очный приём граждан.