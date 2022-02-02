Вашингтон, 2 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба НХЛ.

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Орлов забросил две шайбы в матче против «Питтсбург Пингвинз» (4:3), в том числе победную в овертайме. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и 15 результативных передач 42 матчах.

Первой звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, который забил два гола и отдал две голевых передачи в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» (7:1).

Третьей звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого две шайбы и одна передача в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2).