Станислав Стремидловский, 2 февраля 2022, 19:39 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отправляется с визитом в США, где он пробудет со 2 по 5 февраля. Как передает пресс-служба МИД Польши, в Вашингтон его пригласил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «В ходе встреч будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, в том числе кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями России и Белоруссии, сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая «Северный поток — 2», и кооперация с США в рамках инициативы «Троеморья», — сообщается в официальном заявлении польского министерства.

Збигнев Рау
Збигнев Рау
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Но это, как говорится, ни о чем. Некоторые подробности раскрыл в ходе брифинга посол Польши в США Марек Магеровский. Он отметил, что Рау посещает Вашингтон в двух «шляпах» — главы польской дипломатии и председателя ОБСЕ. По словам посла, основными темами переговоров с Блинкеном станут «концентрации российских войск вокруг Украины» и «возможное усиление восточного фланга НАТО». Как заявил Магеровский, «американская сторона в последнее время неоднократно давала понять, что нет другого варианта и другого выхода, кроме укрепления обороны Польши, Румынии и стран Прибалтики, что это фактически единственный способ сдержать Россию и остановить ее от неразумных действий». Но так ли это на самом деле? Сомнение вызывает тезис Магеровского о нацеленности США на укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен
U.S. Department of State

На недавнем брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс изложил видение Вашингтона по этому вопросу. В его интерпретации укрепление восточного фланга означает «приведение тысячи американских военнослужащих в состояние повышенной готовности, если они будут призваны на службу Североатлантическим советом». При этом он довольно спокойно прокомментировал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. Прайс напомнил, что «ряд наших коллег по всему миру взаимодействуют с Российской Федерацией», и заявил: «Я предоставлю нашим венгерским союзникам самим охарактеризовать свое взаимодействие с Москвой». Очевидно, это не совсем то, что хотели бы от представителя Госдепартамента услышать некоторые польские «ястребы», считающие, что «венгерский премьер действует в интересах России за счет Украины».

Администрация президента США Джо Байдена год не принимала у себя министра иностранных дел Польши. И то, что это случилось лишь после того, как Варшава в начале 2022 года заступила на пост председателя ОБСЕ, может говорить о том, что Рау в первую очередь пригласили в качестве действующего главы Организации, которую американцы определили третьей площадкой в диалоге с Москвой (первые две — двусторонние контакты и формат НАТО — России). В этом контексте визит Рау означает, что Блинкен его ознакомит с ходом переговорного процесса по линии США — Россия и принятыми решениями. Интрига заключается в том, какого рода являются эти решения — промежуточные или близкие к окончательным. Но в любом случае у польского министра появляется шанс (при условии, что он грамотно сыграет) оказаться наиболее вовлеченным в ход определения новой архитектуры безопасности в Европе по сравнению с его коллегами из стран Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Vargunn

Помешать Рау здесь могут свои. Помимо президента Польши Анджея Дуды, который использовал украинский кризис для привлечения внимания к собственной персоне, свою операцию начал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Как отмечает польский еженедельник Polityka, именно премьер стал тем, кто неожиданно объявил о намерении Польши передать вооружение украинским военным. А после с его именем стали связывать вовлечение Варшавы в анонсированный британским министром иностранных дел Лиз Трасс альянс Великобритания — Польша — Украина. «Это еще одна формула, позволяющая позиционировать премьера как государственного деятеля, мыслящего стратегически и вовлеченного в большие дела, — пишет издание. — Инициатива, поддерживающая дееспособность Моравецкого во внутренней политике, в которой многие уже обрекли его на маргинализацию».

Кстати, в аналогичной ситуации находится и британский премьер Борис Джонсон. Его атакуют однопартийцы, эксперты предполагают, что под Джонсона активно копает Трасс, мечтающая занять пост главы правительства. Моравецкий в свою очередь провалил диалог Варшавы с руководством ЕС и подставил правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) с программой экономических реформ «Новый курс», все чаще как о его преемнике говорят о министре развития и технологий Петре Новаке. В нынешней ситуации британская игра польского премьера ничего не добавляет Польше. Ведущие американские издания с настороженностью воспринимают участие Моравецкого в саммитах европейских правых партий, критически настроенных к ЕС. Вопросы есть и к Лондону. Как отмечает The New York Times, Великобритания хочет «избежать чрезмерного подчинения США» и отстраивает свою политику не только от Берлина и Парижа, но «даже и Вашингтона».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Kancelaria Premiera

Так что главе МИД Польши предстоят непростые дни. В ситуации, когда на Западе на словах звучат призывы сплотить ряды против «российской угрозы», а на самом деле идет борьба «всех против всех», Рау вынужден действовать в условиях раскола как польской политической сцены в целом, так и собственной партии PiS в частности. А ведь ему после Вашингтона в первой половине февраля предстоит еще посетить Киев, Донбасс и Москву. И это в тех условиях, когда даже прямая поддержка американцев, если они захотят ее оказать, не гарантирует легкого выхода Рау из варшавских политических лабиринтов.