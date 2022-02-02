Красноярск, 2 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора муниципального автономного учреждения Красноярска «Центр реализации социальных проектов». Как сообщили ИА REGNUM 2 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, экс-замдиректора предстанет перед судом по обвинению в получении взяток в виде дорогостоящих автомобилей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция. Чиновники

Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества»), двух эпизодов по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, обвиняемый получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде автомобиля Lexus LX570 стоимостью около 7 млн рублей и топливной карты с ежедневным лимитом 250 литров.

Взамен обвиняемый должен был с апреля по декабрь 2019 года создать без проведения торгов условия гарантированного заключения с ООО и аффилированными с ним фирмами прямых договоров на оказание услуг по уборке культурных пространств, обслуживанию клумб (цветников), вывозу крупногабаритных отходов и так далее на находящихся в его ведении объектах.

С декабря 2019 года по апрель 2020 года обвиняемый успел заправить автомобиль на сумму 102 тысячи рублей.

В апреле 2020 года обвиняемый получил от директора ООО взятку в виде автомобиля марки Mercedes Benz E300 стоимостью 1,5 млн рублей. Взятка предназначалась за создание с января по апрель 2020 года условий для гарантированного заключения договоров с обществом и другими организациями на оказание услуг по благоустройству объектов, находящихся в ведении центра. При этом руководство указанными организациями фактически единолично осуществлял директор ООО.

За указанный период между Центром реализации социальных проектов и ООО было заключено 13 договоров на оказание услуг на общую сумму свыше 28 млн рублей.

В последующем обвиняемый и взяткодатель продали автомобили. Они провели финансовые операции «с целью придания правомерности владения указанными транспортными средствами».

Автомобиль Mercedes Benz E300 был изъят в ходе расследования. Уголовное дело направили в суд. Взяткодателю было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выросло число случаев крупного взяточничества.

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