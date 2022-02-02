Москва, 2 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. С января 2022 года в Москве планируется запустить серийное производство модели электрозарядных станций с динамической балансировкой мощности. Об этом 2 февраля сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ionity.eu Автомобильная зарядная станция компании Ionity

Разработанная в Москве станция дает возможность одновременно заряжать два и более электромобиля и автоматически перераспределять мощность в зависимости от уровня заряда подключенного транспорта.

«В Москве появляется все больше электротранспорта: за несколько лет город заключил семь контрактов жизненного цикла на общую сумму 60,6 миллиарда рублей на поставку и обслуживание 1000 экологичных электробусов и 100 станций быстрой зарядки. Безусловно, растет и спрос на инфраструктуру для них», ­ отметил Прохоров.