Краснодар, 2 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары госпитализировали 526 пациентов, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 386 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в регионе за сутки подтверждён 2801 случай заражения коронавирусом, в том числе у 447 детей. Сутками ранее сообщалось о 2 396 новых заразившихся.

«В Краснодаре выявили 1537 случаев, в Новороссийске — 186, в Сочи — 163, в Анапе — 90, в Ленинградском районе — 79, в Геленджике — 63, в Апшеронском — 61. В Кавказском районе — 57 заболевших, в Калининском — 37, в Туапсинском — 36, в Темрюкском — 32, в Тбилисском и Тихорецком — по 31, в Усть-Лабинском — 29, в Динском — 28», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 145 385 человек, выздоровели 107 052 пациента. Скончались 10 078 человек с COVID-19.

В ковидных стационарах региона лечатся 4 418 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО 106 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 42 599 человек с подозрением на коронавирус, у 25 508 из них диагноз подтверждён.