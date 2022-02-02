Москва, 2 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Появившуюся в телеграм-каналах информацию об одобрении Кремлем идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии) корреспондентуИА REGNUM прокомментировал генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. По его словам, если у России появится собственная цифровая валюта, то банки фактически станут ненужными:

Namecoin Криптовалюты

«Финансовые аналитики не первый год обсуждают инициативу превратить цифровой рубль в криптовалюту и привязать к золотому запасу, которым располагает РФ. На мой взгляд, эта идея не лишена смысла и может стать достойной альтернативой применению доллара как мировой резервной валюты. Конечно, на текущий момент это существует на уровне идеи и требует существенной доработки и развития. Но мысль создания собственной цифровой валюты имеет место быть.

Если представить, что такой сценарий воплотится в жизнь, то сразу встает вопрос, что банки фактически становятся ненужными, потому что эмитент, которым является Банк России, фактически в состоянии отслеживать каждый электронный рубль, который находится в обращении. Более того, по сути, остается запись от кого к кому переходит этот рубль. То есть получается глобальная система контроля обращения денег.

Сложно сказать, пойдут ли на это власти. Но тот факт, что Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Банку России прийти к консенсусу в этом вопросе, может свидетельствовать о том, что у данного предложения есть перспективы. Если пофантазировать, то, на мой взгляд, в будущем это может стать серьезным инструментом усиления государства в целом и денежно-кредитной политики в частности. И в перспективе стать абсолютным механизмом борьбы с коррупцией.

Но если от фантазий вернуться к биткоину и другим существующим криптовалютам, то здесь нельзя не отметить, что этот рынок, безусловно, требует регуляции и принятия законодательных актов, поскольку на текущий момент это абсолютно непрозрачная сфера. На сегодня это не только возможность заработка, но и своего рода «черная дыра», которая является воротами для всевозможных ответвлений и действий криминального характера. Здесь может быть все что угодно — оружие, наркотики, финансирование терроризма и т.д.

Именно поэтому эти трансакции и должны контролироваться, и необходимо создать механизмы, при которых если бы и не уравнялись в правах фиатные деньги и криптоденьги, то, по крайней мере, трансакции по операциям с криптой попадали под контроль властей, чтобы понимать, что этот канал используется для возможно незаконных целей».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года в телеграм-каналах появилась информация об одобрении Кремлем идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии). Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос ещё не рассматривался.

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