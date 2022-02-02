Ханты-Мансийск, 2 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 2 февраля госпитализированы 176 больных COVID-19, 203 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2 669 новых случаев заражения коронавирусом, на 139 меньше, чем днём ранее. Причём снижение количества суточных заражений коронавирусом в ХМАО наблюдается второй день.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 2 февраля является Сургут — 902 случая. Коэффициент распространения инфекции — 1,37. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 46%.

С начала пандемии в Югре ко 2 февраля насчитывается 124 440 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 95 267 пациента, 2179 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).