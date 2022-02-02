Идлиб, Сирия, 2 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На оккупированных боевиками территориях северной Сирии зафиксированы рекордно низкие температуры. Об этом 2 февраля сообщает Emarat al-Youm со ссылкой на управление ООН по делам беженцев.

Https://twitter.com/SYRedCrescent Red Crescent

Отмечается, что дожди и снегопады разрушили десятки палаток в лагерях для беженцев, проживающих вблизи границы с Турцией. Жертвами непогоды стали десятки человек, а как минимум двое детей-беженцев замёрзли насмерть.

«Две девочки-переселенки с юга провинции Алеппо, одной из которых было семь дней, а другой — два месяца, умерли во вторник вечером в результате холода и мороза», — сообщили в ООН.

Ранее о чрезвычайной ситуации в лагерях для сирийских беженцев заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Патрик Николсон.