Москва, 2 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 17 201, сообщает 2 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сравнению с предыдущими сутками, показатель снизился на 1,6%. При этом в 42 регионах отмечается снижение приёма пациентов в стационарах, в 40 регионах — увеличение. Без изменений ситуация осталась в трёх субъектах страны.

За сутки выздоровели 48,4 тыс. человек — на 20% больше, чем днём ранее. Умерли 678 пациентов, новых заражений выявлено 141 883.

Также в штабе рассказали, что штамм «Омикрон» выявили в 83 регионах РФ.