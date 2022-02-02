Новосибирск, 2 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Новосибирское управление ФАС РФ сообщило о нарушениях при закупках в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая сумма всех закупок — более 347 млн рублей.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

В ведомстве уточнили, что речь о закупках рентгеновских томографов и ультразвуковых аппаратах для исследования сердца и сосудов.

«По итогам рассмотрения шести жалоб, заказчик новосибирская Служба технического контроля и развития материально-технической базы и уполномоченное учреждение — управление контрактной системы признаны нарушившими закон о контрактной системе», — отметили в УФАС.

Причиной нарушения стало неправомерное установление в документации дополнительных характеристик к товару.

Службу технического контроля и развития материально-технической базы обязали внести изменения в документацию и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.