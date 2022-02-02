Брянск, 2 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Брянской области 2 февраля выписаны после выздоровления 366 ковид-пациентов. Направлены на госпитализацию 47 человек. В летальную статистику за сутки внесли 14 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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За сутки в лабораториях Брянской области проверено 7 872 теста на коронавирус, всего выполнено 1 394 014 исследований. В общей сложности подтверждено 106 728 случаев заболевания COVID-19, из них 1 281 диагноз установлен за минувшие сутки. Выздоровели 97 634 пациента.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 3 275 пациентов.