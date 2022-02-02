Магас, 2 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ингушетии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся переделкой и сбытом оружия. В неё входили четверо человек, один из которых был задержан в январе 2022 года, сообщила 2 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Позже были задержаны еще трое членов банды.

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«В момент сбыта двух незаконно изготовленных пистолетов полицейские при участии коллег из ФСБ России и Росгвардии задержали ранее судимого жителя Республики Ингушетия. В дальнейшем были установлены и задержаны еще трое активных участников группы, двое из которых занимались непосредственно переделкой оружия», — говорится в сообщении полиции.

Всего было установлено пять фактов сбыта оружия, в том числе шести пистолетов и одного автомата. Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. По месту жительства задержанных обнаружили еще три пистолета Макарова и автомат Калашникова, различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты для переделки оружия в боевое.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Двое его фигурантов отправлены под стражу, остальные отпущены под обязательства о явке.